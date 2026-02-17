Tajani | Board of Peace l' Italia alla prima riunione Pd e M5S | colonialismo Ira del ministro su Magi | Noi non scodinzoliamo

Giuseppe Tajani ha annunciato che l’Italia parteciperà alla prima riunione del Board of Peace, un organismo promosso dall’ex presidente Trump. La decisione ha suscitato reazioni dure da parte di Pd e M5S, che hanno parlato di colonialismo. Tajani si è mostrato arrabbiato con chi critica questa scelta, rispondendo con fermezza: «Noi non scodinzoliamo». La discussione si concentra sul ruolo dell’Italia in un progetto internazionale che punta a favorire la creazione di due Stati, spiegando le motivazioni dietro la partecipazione.

«Il dono dell'ubiquità ce l'aveva Sant'Antonio, siamo stati presenti alla riunione di Monaco io e due ministri, quindi livelli alti di rappresentanza. Ho detto chiaramente che vogliamo continuare a lavorare per la crescita della popolazione palestinese, con una serie di iniziative che stiamo avviando, come l'accoglienza degli studenti. Ho già detto che il ministro Bernini è pronta ad andare a prendere quegli studenti rimasti bloccati, siamo il Paese che ha accolto più cittadini di tutto l'Occidente, quindi aspetto con grande attesa le vostre proposte alternative sul da farsi, a parte gli attacchi legittimi al Board e a Trump, non ho capito cosa bisogna fare, attendo proposte dell'opposizione- cerca di continuare Tajani con le proteste dai banchi del centro sinistra.

