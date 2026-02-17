Tajani | Board of Peace l' Italia alla prima riunione Pd e M5S | colonialismo Ira del ministro su Magi | Noi non scodinzoliamo
Giuseppe Tajani ha annunciato che l’Italia parteciperà alla prima riunione del Board of Peace, un organismo promosso dall’ex presidente Trump. La decisione ha suscitato reazioni dure da parte di Pd e M5S, che hanno parlato di colonialismo. Tajani si è mostrato arrabbiato con chi critica questa scelta, rispondendo con fermezza: «Noi non scodinzoliamo». La discussione si concentra sul ruolo dell’Italia in un progetto internazionale che punta a favorire la creazione di due Stati, spiegando le motivazioni dietro la partecipazione.
«Il dono dell'ubiquità ce l'aveva Sant'Antonio, siamo stati presenti alla riunione di Monaco io e due ministri, quindi livelli alti di rappresentanza. Ho detto chiaramente che vogliamo continuare a lavorare per la crescita della popolazione palestinese, con una serie di iniziative che stiamo avviando, come l'accoglienza degli studenti. Ho già detto che il ministro Bernini è pronta ad andare a prendere quegli studenti rimasti bloccati, siamo il Paese che ha accolto più cittadini di tutto l'Occidente, quindi aspetto con grande attesa le vostre proposte alternative sul da farsi, a parte gli attacchi legittimi al Board e a Trump, non ho capito cosa bisogna fare, attendo proposte dell'opposizione- cerca di continuare Tajani con le proteste dai banchi del centro sinistra. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Tajani: "Board of Peace, l'Italia alla prima riunione". Pd e M5S all'attacco: colonialismoGiuseppe Tajani annuncia che l’Italia partecipa come osservatore alla prima riunione del Board of Peace a Washington, invitata dagli Stati Uniti.
Tajani: «Board of Peace, l'Italia alla prima riunione. Nessuna alternativa credibile al piano di pace Usa». Pd e M5S: colonialismoTajani ha annunciato che l’Italia partecipa per la prima volta al board of peace, a causa dell’impegno del governo italiano per trovare una soluzione diplomatica al conflitto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: 'Il Board affronta il futuro di Gaza', Meloni schiera Tajani a Washington; Vertice di maggioranza su Board of Peace per Gaza e decreto bollette. Fonti: Provvedimento in Cdm mercoledì; Board of peace per Gaza. Tajani: Per l'Italia limiti costituzionali insormontabili; Italia come osservatore al Board of Peace, Tajani riferirà in Parlamento martedì.
Board of peace, Tajani: Il ruolo di osservatori rispetta la Costituzione. L’obiettivo è creare due Stati in pace e sicurezzaIl vicepremier alla Camera: Condanniamo ogni ipotesi di annessione della Cisgiordania a Israele. Le elezioni in Palestina sono un passo necessario ... dire.it
Board of Peace, Tajani: governo accetta invito Usa a prima riunioneRoma, 17 feb. (askanews) - Il governo ha ritenuto opportuno accettare l'invito dell'amministrazione americana a presenziare in qualità di paese osservatore alla prima riunione del board offfice in pr ... libero.it
Tajani in Parlamento: "Italia osservatore nel board of peace per Gaza, siamo in prima linea" x.com
Renato Coen da Bruxelles sul Board of Peace. Intanto oggi Tajani riferirà alla Camera facebook