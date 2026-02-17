Board of Peace Parolin | Vaticano non parteciperà Punti critici che lasciano perplessi

Il cardinale Pietro Parolin ha annunciato che il Vaticano non prenderà parte al Board of Peace, spiegando che la sua natura distinta dagli altri Stati rende impossibile la partecipazione. La decisione arriva dopo aver analizzato attentamente le funzioni del comitato, che non si allineano con le modalità di azione della Santa Sede. Parolin ha evidenziato alcuni aspetti che suscitano dubbi, come la mancanza di un ruolo ufficiale per la Chiesa in questa iniziativa internazionale.

Il Vaticano non parteciperà al Board of Peace, lo ha confermato il cardinale Pietro Parolin. “Il Vaticano non parteciperà al Board of peace per la sua natura che evidentemente non è quello degli altri Stati. Poi abbiamo preso nota che l’Italia parteciperà come osservatore. Come vediamo questa partecipazione? Evidentemente ci sono alcuni punti che lasciano perplessi. Dei punti critici che avrebbero bisogno di trovare spiegazioni”, ha detto il Segretario di Stato della Santa Sede, a Roma per la cerimonia del 97° anniversario dei patti lateranensi tra Italia e Vaticano. “La cosa importante è che si stia tentando di dare una risposta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

