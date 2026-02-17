Tajani | Board of Peace l' Italia alla prima riunione Nessuna alternativa credibile al piano di pace Usa Il Pd | modello coloniale

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato che l’Italia parteciperà per la prima volta al Board of Peace, un organismo promosso dall’amministrazione Trump. La decisione nasce dal fatto che il governo ritiene che non ci siano alternative valide al piano di pace proposto dagli Stati Uniti. Tajani ha spiegato che questa adesione rappresenta un passo importante per rafforzare il ruolo internazionale dell’Italia e per contribuire alle iniziative di pace. Il Partito Democratico ha invece criticato la scelta, definendola un modello coloniale che rischia di compromettere la propria autonomia. Il governo ha comunicato che l’Italia si impegnerà in modo concreto nella nuova

«Ci state dicendo che è meglio essere spettatori, che non esserci. Vi sembra già una promozione. Ma c'è un'alternativa, essere protagonisti, e per esserlo abbiamo una strada sola, essere a fianco dell'Europa, non correre appresso a Trump. Ve lo dice chi è convinto che quel piano di pace vada rafforzato, ma il BOard è stato costruito come un club di golf, e sottolinearlo non partecipando sarebbe stato opportuno. Se la Costituzione indica quei principi, probabilmente è che perché sono fondamentali. VI chiediamo il protagonismo, così come lo avremmo chiesto in Ucraina: di credere in voi stessi, l'Italia abbia la schiena dritta a fianco dell'Europa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Tajani: «Board of Peace, l'Italia alla prima riunione. Nessuna alternativa credibile al piano di pace Usa». Il Pd: modello coloniale Tajani alla Camera: «Board of Peace, l'Italia sarà alla prima riunione. Nessuna alternativa credibile al piano di pace Usa» | Cos'èTajani ha annunciato alla Camera che l’Italia parteciperà alla prima riunione del Board of Peace, un organismo promosso dall’amministrazione Trump. Board of Peace, giovedì negli Usa la prima riunione: Italia sarà osservatoreIl Board of Peace, un organismo internazionale temporaneo, si riunisce giovedì a Washington per la prima volta, dopo che l’Italia ha ottenuto il ruolo di osservatore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Board of peace per Gaza. Tajani: Per l'Italia limiti costituzionali insormontabili; Vertice di maggioranza su Board of Peace per Gaza e decreto bollette. Fonti: Provvedimento in Cdm mercoledì; Italia come osservatore al Board of Peace, Tajani riferirà in Parlamento martedì; Board of Peace per Gaza: l'Italia ci sarà come osservatore, la Germania no. Board of Peace, Tajani in diretta alla Camera: Governo ha ritenuto opportuno invito di Trump. Parteciperemo come osservatoriOggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani riferisce in Parlamento sulla questione del Board of Peace per Gaza: in diretta le comunicazioni dalla Camera ... fanpage.it Tajani sul Board of Peace: «Non c'è alternativa a questo piano»Il ministro degli Esteri alla Camera per le comunicazioni sulla partecipazione (come osservatore) dell'Italia al nuovo organismo di Trump. Rosato ... avvenire.it Renato Coen da Bruxelles sul Board of Peace. Intanto oggi Tajani riferirà alla Camera facebook #Gaza Sul Board of peace e il ruolo dell'Italia come osservatore, il ministro degli Esteri Tajani riferirà alla Camera. "Utile partecipare", afferma la maggioranza. Fortemente critiche le opposizioni. UE: saremo al dibattito ma non siamo membri. Filippo Amisano # x.com