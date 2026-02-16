Board of Peace giovedì negli Usa la prima riunione | Italia sarà osservatore

Il Board of Peace, un organismo internazionale temporaneo, si riunisce giovedì a Washington per la prima volta, dopo che l’Italia ha ottenuto il ruolo di osservatore. La riunione riguarda la supervisione del Piano di Trump e il sistema di sicurezza a Gaza, che sono al centro delle discussioni. La scelta di coinvolgere l’Italia come osservatore indica un passo importante nel processo di monitoraggio.

Roma, 16 feb. (askanews) – Il Board of Peace (BoP), organismo temporaneo internazionale incaricato di supervisionare l'attuazione del Piano di Donald Trump e l'architettura di governance e sicurezza a Gaza, si riunirà a Washington per la prima volta, giovedì 19 febbraio. L'incontro dovrebbe essere articolato in due sessioni: la riunione del Board vera e propria, che prevede anche la possibile adozione di una Risoluzione, e un punto di situazione su Gaza. In questa seconda sessione dovrebbero essere discusse la tenuta della tregua, le prospettive della Forza di Stabilizzazione nell'area, i contributi umanitari propedeutici alla ricostruzione della Striscia devastata dalla guerra.