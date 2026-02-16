Italia al Board di Pace per Gaza | osservatore per tutelare la Costituzione Tajani al vertice e audizione in Senato

L’Italia partecipa al Board of Peace per Gaza come osservatore, perché il governo vuole tutelare la Costituzione. Taddeo Tajani, ministro degli Esteri, partecipa al vertice e sarà ascoltato in Senato. La decisione nasce dalle preoccupazioni sulla legittimità dell’iniziativa, che potrebbe entrare in contrasto con le norme italiane. Il governo ha scelto di intervenire in questa veste per seguire da vicino la questione e difendere i propri principi costituzionali.

Italia al Board of Peace come osservatore: vertice di governo e audizione Tajani. Il governo italiano parteciperà ai lavori del Board of Peace per Gaza in veste di osservatore, una decisione dettata da riserve di costituzionalità sullo statuto dell’iniziativa. La premier Giorgia Meloni ha incaricato il ministro degli Esteri Antonio Tajani di rappresentare l’Italia al summit, mentre Palazzo Chigi è impegnato in un vertice per valutare la situazione. L’audizione del ministro Tajani davanti alle commissioni Esteri e Difesa del Senato è prevista per domani. La scelta di Roma: bilanciare impegno e Costituzione.🔗 Leggi su Ameve.eu Meloni, l'Italia sarà al Board of Gaza come osservatore Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia sarà presente come osservatore al Board of Gaza, una decisione presa dopo aver ricevuto un invito ufficiale. Meloni, l'Italia sarà al Board per Gaza come osservatore Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia sarà presente al Board per Gaza come osservatore, una decisione presa alla fine della sua visita di due giorni in Etiopia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 'L'Italia al Board da osservatore', Meloni valuta se volare a Washington; Italia come osservatore al Board of Peace, Tajani riferirà in Parlamento martedì; Meloni: l'Italia sarà Paese osservatore al Board of Peace di Trump; Meloni, l'Italia sarà al Board per Gaza come osservatore. Tajani: 'Italia nel Board of Peace come osservatori come la commissione Ue'Giorgia Meloni continua a scambiare l'alleanza con la subordinazione. L'Italia non può e non deve partecipare al Board of Peace di Trump. Lo dicono la Costituzione, il buon senso e la dignità. Così ... ansa.it Perché è inopportuna la scelta di Meloni di far partecipare l’Italia al Board of Peace per Gaza da osservatoreL'Italia parteciperà come 'osservatore' al comitato per la ricostruzione di Gaza voluto da Trump: una decisione che aggira l'articolo 11 della Costituzione ... ilfattoquotidiano.it L'Italia è stata invitata a partecipare alla riunione del Board of peace come osservatore e ha ritenuto "opportuno" partecipare perché "vogliamo essere protagonisti ma come osservatori, come lo sarà la commissione europea". Lo ha detto il ministro degli Es - facebook.com facebook Board of Peace per Gaza: polemica sull'Italia "osservatrice" alla riunione di Trump. Tajani: "Non possiamo restare fuori" x.com