Board of Peace per Gaza Tajani riferisce alla Camera sulla partecipazione dell' Italia | Cos' è

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha spiegato in aula alla Camera che l’Italia ha deciso di aderire al Board of Peace per Gaza, un organismo promosso dall’ex presidente americano Donald Trump. Tajani ha precisato che la partecipazione italiana mira a favorire un dialogo tra le parti coinvolte e a promuovere iniziative di pace. Durante la discussione, ha sottolineato come la scelta sia stata presa dopo aver analizzato attentamente le possibili conseguenze sul piano diplomatico.

«Ramallah può contare sul sostegno dell'Italia alle riforme. Finalmente sono state annunciate le elezioni locali, un passo necessario contro il ricorso a soluzioni estremiste. Ma la violenza deve cessare in Cisgiordania: il governo ha condannato qualsiasi ipotesi di annessione da parte di Israele della Cisgiordania». «Con gli Usa rapporti sempre forti, indipendentemente da chi guidava il governo. Per questo non essere al tavolo di pace significherebbe rinnegare il lavoro che il nostro Paese ha svolto fin dal primo momento- ha precisato Tajani - L'assenza dell'Italia a un tavolo in cui si discute di pace nel Mediterraneo sarebbe non solo politicamente incomprensibile, ma anche contrario alla lettera e allo spirito dello stesso art.