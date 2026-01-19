Mercatini illegali a Napoli sequestrati 20 quintali di merce

Nelle recenti operazioni a Napoli, sono stati sequestrati circa venti quintali di merce di vario genere proveniente da mercatini illegali. La merce è stata posta sotto sequestro e destinata allo smaltimento, nell’ambito di attività di controllo e tutela della legalità. Questi interventi mirano a contrastare il commercio non autorizzato e a garantire il rispetto delle normative vigenti, contribuendo alla sicurezza e alla tutela dei consumatori.

Circa venti quintali di di merce di vario genere sono stati sequestrati e destinati allo smaltimento. La merce è stata prelevata nell'area di Porta Nolana al fine di contrastare efficacemente la presenza dei cosiddetti " mercati illegali". In particolare Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e della Divisione Anticrimine della Polizia, gli operatori della Guardia di Finanza, con l'ausilio dei militari dell'Esercito Italiano e di personale dell'Asia, hanno controllato le zone di corso Garibaldi, le vie Nolana, Marvasi e Caracciolo di Bella.

