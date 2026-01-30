Calabria furto aggravato di legna a Marano Marchesato | quanti quintali di faggio sono stati sequestrati

Due uomini sono stati denunciati dopo aver tentato di rubare legna in un bosco demaniale a Marano Marchesato. La polizia ha sequestrato circa 15 quintali di faggio. Gli agenti hanno scoperto il furto durante un controllo di routine e hanno fermato le due persone sul fatto. Ora rischiano di dover rispondere di furto aggravato.

Sono state denunciate due persone e 15 quintali di legna sono stati sequestrati dai Carabinieri Forestali in provincia di Cosenza. L’intervento è stato effettuato per l’ipotesi di furto aggravato di legname, avvenuto in un bosco demaniale del Comune di Marano Marchesato. Operazione dei Carabinieri Forestali Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Forestale di Cosenza, con il supporto dei colleghi di Montalto Uffugo, hanno svolto un servizio di perlustrazione in area montana, precisamente nella località “Orzatelle” del Comune di Marano Marchesato. Durante il pattugliamento, gli agenti hanno udito il rumore di una motosega, tipico delle operazioni di abbattimento e sezionatura degli alberi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

