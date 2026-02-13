Michela Moioli conquista il bronzo nello snowboard cross alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Michela Moioli ha ottenuto il bronzo nello snowboard cross a Livigno, una vittoria che nasce dalla sua determinazione e preparazione. La gara si è svolta sulla pista di questa località alpina, nota per le sue condizioni ideali per gli allenamenti invernali. Moioli ha superato avversarie agguerrite, dimostrando abilità e coraggio in ogni curva. La sua performance si è distinta per velocità e precisione, portandola a salire sul podio olimpico per la seconda volta.

Milano-Cortina 2026: Michela Moioli è bronzo nello snowboard cross a Livigno. LIVIGNO – La campionessa azzurra Michela Moioli firma un'altra impresa di carattere a Livigno, dominando cuore e tecnica per salire nuovamente su un podio olimpico. L'atleta bergamasca ha conquistato la medaglia di bronzo nello snowboard cross femminile ai Giochi di Milano-Cortina 2026, confermandosi tra le assolute protagoniste della disciplina. Moioli ha chiuso la big final in terza posizione, al termine di una gara intensa disputata sul tecnico tracciato del Livigno Snow Park. L'oro è andato alla sorprendente australiana Josie Baff, mentre la medaglia d'argento è stata vinta dalla ceca Eva Adamczyková.