Flora Tabanelli chi è la stella azzurra del freestyle bronzo a Milano Cortina 2026
Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo nello sci freestyle a Milano Cortina 2026, portando a casa il primo podio importante a soli 18 anni. La giovane atleta, originaria di Trento, ha eseguito con sicurezza la sua run durante la finale di big air, impressionando pubblico e giudici con le sue acrobazie. La sua performance rappresenta un passo avanti decisivo per la sua carriera e un segnale di crescita per lo sport italiano.
(Adnkronos) – Flora Tabanelli da sogno a Milano Cortina 2026. Oggi, lunedì 16 febbraio, la 18enne azzurra ha vinto la medaglia di bronzo nello sci freestyle, specialità big air. Il primo podio olimpico dell'Italia nello sci acrobatico, dietro alla canadese Megan Oldham e alla cinese Eileen Gu, al termine di una finale tiratissima e di .
