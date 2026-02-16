Freestyle | Flora Tabanelli vince bronzo

Flora Tabanelli si aggiudica il bronzo nel freestyle, portando a casa un risultato inatteso. La medaglia arriva tardi, quando gli italiani avevano già perso molte speranze di ottenere qualche riconoscimento. La gara si è svolta sotto la pioggia, rendendo il suolo difficile e complicando le performance degli atleti.

22.00 Arriva a sorpresa in tarda serata la medaglia per l'Italia in un lunedì fino a quel momento avaro per l'Italia. E' il bronzo di Flora Tabanelli nel big air del freestyle. La 18enne bolognese, in gara con un crociato rotto, al termine della finale chiude col punteggio di 178.25, superata solo dalla canadese Oldham, oro con 180.75pt, e dalla cinese Gu, argento in 179.00pt. E' il primo podio olimpico per il freestyle italiano. L'altra azzurra in gara, Maria Gasslitter, chiude nona (159.25pt). Flora Tabanelli straordinaria! A 18 anni l'azzurra si prende il bronzo nel Big Air di ski freestyle Flora Tabanelli, a soli 18 anni, ha conquistato il bronzo nel Big Air di ski freestyle ai Giochi di Milano Cortina 2026. Flora Tabanelli ha fatto il suo ritorno alle Olimpiadi con una performance convincente nel freestyle femminile, dopo aver superato un infortunio alla spalla. LIVIGNO (ITALPRESS) – Salgono a 23 le medaglie dell'Italia, nelle Olimpiadi casalinghe di Milano-Cortina 2026. Il merito è di Flora Tabanelli, gioiello 18enne che aveva già vinto una medaglia d'oro. L'azzurra chiude al 3º posto nel Big Air e si porta a casa un bronzo: è la prima medaglia nella storia per l'Italia nel freestyle. Un'impresa compiuta a soli 18 anni e al rientro da infortunio.