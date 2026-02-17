Tabanelli | Brignone un esempio Mi ha chiamato Tomba e mi ha detto
Flora Tabanelli ha vinto il bronzo nel big air femminile ai Giochi di Milano Cortina e subito dopo ha ricevuto una telefonata da Alberto Tomba, che le ha fatto i complimenti. La campionessa di snowboard ha anche condiviso di aver ricevuto un messaggio da Federica Brignone, che le ha scritto parole di supporto e incoraggiamento.
Dopo il bronzo conquistato nel big air femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina, Flora Tabanelli ha raccontato di aver ricevuto una chiamata da Alberto Tomba e un messaggio speciale da Federica Brignone.
Flora Tabanelli si è ispirata a Federica Brignone: insieme al J Medical e i lunghi discorsiC’è un filo invisibile che unisce Federica Brignone e Flora Tabanelli, ed è fatto di dolore, resilienza e passione assoluta per lo sport. Un legame nato ... oasport.it
Flora Tabanelli: l'ispirazione di Brignone nella riabilitazioneIl percorso di Flora Tabanelli ha vissuto un momento decisivo a Torino, presso il J?Medical, dove ha incrociato la strada di Federica Brignone. In quel contesto di riabilitazione, tra dolore e determi ... it.blastingnews.com
