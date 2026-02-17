Flora Tabanelli ha vinto il bronzo nel big air femminile ai Giochi di Milano Cortina e subito dopo ha ricevuto una telefonata da Alberto Tomba, che le ha fatto i complimenti. La campionessa di snowboard ha anche condiviso di aver ricevuto un messaggio da Federica Brignone, che le ha scritto parole di supporto e incoraggiamento.

Dopo il bronzo conquistato nel big air femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina, Flora Tabanelli ha raccontato di aver ricevuto una chiamata da Alberto Tomba e un messaggio speciale da Federica Brignone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tabanelli: "Brignone un esempio. Mi ha chiamato Tomba e mi ha detto..."

“Il mio ex marito Edoardo Vianello non ha mai fatto il nonno. Mio nipote mi ha detto ‘mi ha chiamato una volta o due'”: Wilma Goich smentisce la versione del cantanteIn un contesto di tensione familiare, Wilma Goich ha chiarito la propria posizione riguardo al rapporto con l’ex marito Edoardo Vianello e il loro nipote.

"Quando mi ha chiamato la Samb ho detto subito sì"Il nuovo acquisto della Samb, Marco Piccoli, ha esordito con entusiasmo dopo aver accettato immediatamente l’offerta del club rossoblù.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.