Quando mi ha chiamato la Samb ho detto subito sì

Il nuovo acquisto della Samb, Marco Piccoli, ha esordito con entusiasmo dopo aver accettato immediatamente l’offerta del club rossoblù. Al termine dell’allenamento di ieri mattina al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli, ha condiviso le sue prime impressioni e la volontà di contribuire alla squadra in vista della prossima trasferta di Pontedera.

"Quando mi ha chiamato la Samb ho risposto subito presente". Queste le prime parole del neo acquisto rossoblù Marco Piccoli al termine dell'allenamento di ieri mattina al Ciarrocchi di Porto d'Ascoli che apre la marcia di avvicinamento alla trasferta di Pontedera. Dopo i risultati della diciassettesima giornata Eusepi e compagni hanno solo tre punti di vantaggio sulla zona play out a 180 minuti dal termine del girone di andata. Piccoli ha conosciuto i suoi nuovi compagni di squadra e ritrovato mister D'Alesio con cui aveva iniziato la stagione al Rimini. "Ho avuto subito una sensazione positiva -dice- e non ci ho pensato due volte a dire sì.

