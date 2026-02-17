T***a | Andrea Delogu insultata da un Big molto amato a Sanremo il video

Andrea Delogu ha subito insulti da un famoso cantante durante il Festival di Sanremo, a causa di una battuta non gradita. La conduttrice ha condiviso il suo ricordo su TikTok, spiegando come l’episodio l’abbia lasciata sorpresa e ferita. Il video mostra il momento in cui il cantante ha rivolto parole dure nei suoi confronti, lasciando il pubblico senza parole.

Un episodio rimasto a lungo nel cassetto dei ricordi e tornato ora al centro dell’attenzione social. Andrea Delogu, conduttrice radiofonica e televisiva, ha raccontato in un’intervista – ripubblicata su TikTok dall’account ufficiale di Skuola.net – un fatto spiacevole avvenuto anni fa durante il Festival di Sanremo. Un episodio che, nelle sue parole, l’ha colpita per la violenza gratuita dell’insulto ricevuto da un artista molto noto. Il racconto: “Chi sono queste due t***e?”. Nel video diventato virale, Delogu spiega di trovarsi a Sanremo per lavoro, impegnata nella conduzione della diretta per Rai Radio 2. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “T***a”: Andrea Delogu insultata da un Big “molto amato” a Sanremo, il video "Tro**". Andrea Delogu insultata pesantemente da un big della musica: il retroscena sul Festival di Sanremo Andrea Delogu è stata pesantemente insultata da un noto artista della musica, a causa di un commento fatto in passato. Andrea Delogu e la brutta esperienza a Sanremo: “Un cantante molto amato mi diede della tr**a” Andrea Delogu ha raccontato di aver vissuto un episodio spiacevole a Sanremo, dopo che un cantante molto amato le rivolse pesanti parole. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Andrea Delogu racconta la frecciata del cantante a Sanremo, gelo in studio. Andrea Delogu e la brutta esperienza a Sanremo: Un cantante molto amato mi diede della tr**aAndrea Delogu ha rivelato un retroscena avvenuto durante una delle sue esperienze al Festival di Sanremo. La conduttrice ha raccontato di essere stata insultata da un noto artista, di cui ha preferito ... fanpage.it Tro**. Andrea Delogu insultata pesantemente da un big della musica: il retroscena sul Festival di SanremoSolo due giorni fa, l'account ufficiale di Skuola.net ha ripubblicato su TikTok l'estratto di un'intervista che Andrea Delogu rilasciò circa 9 mesi fa. Si tratta di un passaggio su un fatto - ... today.it “Mi diede della tr**a” Andrea Delogu rivela la brutta esperienza a Sanremo. L’insulto da parte di un noto artista facebook