Svolta in panchina | l’identikit del nuovo mister per la corsa salvezza

Tempo di lettura: 2 minuti Ore frenetiche in casa biancoverde. Dopo il triplice fischio che ha sancito la fine dell'era Raffaele Biancolino, la dirigenza dell'Avellino è al lavoro senza sosta per consegnare la squadra a una nuova guida tecnica in tempi record. L'obiettivo è chiaro: scuotere l'ambiente e invertire la rotta in una stagione che sta scivolando pericolosamente verso zone di classifica poco consone alle ambizioni del club. Nelle ultime ore, il nome di Guido Pagliuca è balzato in cima alla lista dei desideri. Nella serata è andata in scena una telefonata interlocutoria, ma molto positiva, tra le parti.