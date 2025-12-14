La Sammaurese inizia un nuovo capitolo sotto la guida di Stefano Guerra, in un momento cruciale per la corsa salvezza. Dopo le recenti difficoltà, la società giallorossa si prepara a affrontare le sfide del campionato con rinnovata determinazione, puntando a migliorare la propria posizione e a risalire la china.

Durante la settimana si è aperto il nuovo ciclo della Sammaurese, adesso tocca a Stefano Guerra guidare la società giallorossa in un momento davvero complicato. Se il compito di Stefano Guerra e tutto fuorché semplice, lo stesso discorso vale per Mauro Antonioli che deve provare a salvare la Sammaurese sul campo. Per tentare un’impresa che appare davvero molto difficile serve raccogliere punti nelle ultime due giornate del girone di andata, a partire ovviamente da oggi sul campo dell’ Atletico Ascoli. Mauro Antonioli dovrà davvero inventarsi la difesa dato che Bianchi deve scontare un turno di squalifica, Magnanini è uscito acciaccato dallo scontro con l’Ancona e che oggi Dall’Osso non sarà in campo dato che il centrale è sul mercato, la finestra degli svincoli si chiuderà giovedì prossimo. Ilrestodelcarlino.it

Sammaurese, via al nuovo ciclo. La corsa salvezza passa da Ascoli - Pipicella può sostituire quindi Dall’Osso al centro della difesa al fianco di Magnanini che stringerà i denti. ilrestodelcarlino.it