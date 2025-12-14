Sammaurese via al nuovo ciclo La corsa salvezza passa da Ascoli
La Sammaurese inizia un nuovo capitolo sotto la guida di Stefano Guerra, in un momento cruciale per la corsa salvezza. Dopo le recenti difficoltà, la società giallorossa si prepara a affrontare le sfide del campionato con rinnovata determinazione, puntando a migliorare la propria posizione e a risalire la china.
Durante la settimana si è aperto il nuovo ciclo della Sammaurese, adesso tocca a Stefano Guerra guidare la società giallorossa in un momento davvero complicato. Se il compito di Stefano Guerra e tutto fuorché semplice, lo stesso discorso vale per Mauro Antonioli che deve provare a salvare la Sammaurese sul campo. Per tentare un’impresa che appare davvero molto difficile serve raccogliere punti nelle ultime due giornate del girone di andata, a partire ovviamente da oggi sul campo dell’ Atletico Ascoli. Mauro Antonioli dovrà davvero inventarsi la difesa dato che Bianchi deve scontare un turno di squalifica, Magnanini è uscito acciaccato dallo scontro con l’Ancona e che oggi Dall’Osso non sarà in campo dato che il centrale è sul mercato, la finestra degli svincoli si chiuderà giovedì prossimo. Ilrestodelcarlino.it
Pipicella può sostituire quindi Dall'Osso al centro della difesa al fianco di Magnanini che stringerà i denti.
