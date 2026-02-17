Svimez 70 mila studenti del Sud in fuga verso le università del Centro-Nord
Svimez ha rilevato che più di 70 mila studenti del Sud si sono trasferiti nel Centro-Nord per frequentare l’università. Questa tendenza si manifesta già nelle prime fasi di studio, con giovani che scelgono di lasciare le regioni meridionali per iscriversi a università più rinomate nel Nord Italia. Molti di loro si trasferiscono con le famiglie, portando con sé valigie piene di speranze e sogni di un futuro migliore.
La fuga dal Mezzogiorno inizia prima della laurea. Secondo uno studio di Svimez sono oltre 70 mila gli studenti meridionali iscritti in un ateneo del Centro-Nord. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Sicilia e Campania guidano l'esodo dal Sud: record di studenti e laureati verso Centro-Nord ed esteroIl rapporto Svimez rivela che Sicilia e Campania sono le regioni da cui partono più studenti e laureati verso il Centro-Nord e l’estero, in cerca di migliori occasioni.
Svimez: 70mila studenti meridionali nelle università del centro-nordROMA – La mobilità dei giovani dal Mezzogiorno verso il resto del Paese non attende più la fine degli studi: si anticipa già al momento dell’avvio del percorso universitario. Nell’anno accademico 2024 ... livesicilia.it
L’esodo universitario dal Sud verso il Centro-Nord Italia: 70mila studenti meridionali scelgono atenei del Nord, costi per 6,8 miliardi di euro l’annoLa mobilità studentesca dal Mezzogiorno verso il Centro-Nord Italia si è anticipata al momento dell'iscrizione universitaria, senza attendere il conseguimento della laurea. Nell'anno accademico 2024-2 ... orizzontescuola.it
