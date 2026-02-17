Svimez 70 mila studenti del Sud in fuga verso le università del Centro-Nord

Svimez ha rilevato che più di 70 mila studenti del Sud si sono trasferiti nel Centro-Nord per frequentare l’università. Questa tendenza si manifesta già nelle prime fasi di studio, con giovani che scelgono di lasciare le regioni meridionali per iscriversi a università più rinomate nel Nord Italia. Molti di loro si trasferiscono con le famiglie, portando con sé valigie piene di speranze e sogni di un futuro migliore.