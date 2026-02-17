Sicilia e Campania guidano l' esodo dal Sud | record di studenti e laureati verso Centro-Nord ed estero
Il rapporto Svimez rivela che Sicilia e Campania sono le regioni da cui partono più studenti e laureati verso il Centro-Nord e l’estero, in cerca di migliori occasioni. Molti giovani lasciano il Sud per studiare o lavorare, portando con sé speranze di una vita diversa. Accanto a loro, anche anziani seguono figli e nipoti che si trasferiscono, creando un flusso di emigrazione che coinvolge più generazioni. La situazione si riflette in un aumento delle partenze e in un numero crescente di “nonni con la valigia” che si spostano insieme ai familiari.
La fuga di giovani che lasciano il Sud per studiare o lavorare nel resto del Paese, o all’estero, alla ricerca di maggiori opportunità, ma anche di anziani che seguono figli e nipoti: il rapporto Svimez traccia le rotte di una doppia emigrazione e descrive “i nonni con la valigia ”. Un fenomeno in crescita, connotato da una nuova mobilità “sommersa” di chi conserva la residenza al Sud ma si sposta per raggiungere la famiglia al Centro-Nord. Una scelta descritta da due dinamiche intrecciate: da un lato, il ricongiungimento familiare anche a supporto dei carichi di cura, dall’altro, la difficoltà a ricevere servizi sanitari e assistenziali adeguati nel Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Feedpress.me
