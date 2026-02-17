Sicilia e Campania guidano l' esodo dal Sud | record di studenti e laureati verso Centro-Nord ed estero

Il rapporto Svimez rivela che Sicilia e Campania sono le regioni da cui partono più studenti e laureati verso il Centro-Nord e l’estero, in cerca di migliori occasioni. Molti giovani lasciano il Sud per studiare o lavorare, portando con sé speranze di una vita diversa. Accanto a loro, anche anziani seguono figli e nipoti che si trasferiscono, creando un flusso di emigrazione che coinvolge più generazioni. La situazione si riflette in un aumento delle partenze e in un numero crescente di “nonni con la valigia” che si spostano insieme ai familiari.