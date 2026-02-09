Sviluppo Sud Catania sconfitta contro Pineto ma prova convincente

La Sviluppo Sud Catania perde 3-1 contro Abba Pineto, ma la partita lascia comunque un buon'impressione. La squadra catanese lotta con intensità e qualità, sfida una delle migliori della Serie A2 e si arrende solo nel finale, tra gli applausi del pubblico. La partita dura oltre due ore, dimostrando che i ragazzi di casa non si sono tirati indietro.

La sconfitta per 3-1 contro Abba Pineto racconta solo in parte quanto visto al PalaCatania. La Sviluppo Sud Catania gioca una gara di grande intensità e qualità contro una delle squadre più forti della Serie A2, uscendo dal campo tra gli applausi dopo una battaglia durata oltre due ore e chiusa.

