Bastreghi e Pellegrini ‘dialogo’ Supersonico

Bastreghi e Pellegrini partecipano a Supersonico, un evento che unisce musica, poesia e arti visive, e si terrà giovedì alle 21 al Supercinema di Santarcangelo. La rassegna, al suo secondo appuntamento, si svolge in un cinema storico della città, che si trasforma in uno spazio di scambio creativo. Dopo il successo con Chiara Raggi e Annalisa Teodorani, l’incontro si concentra su due artisti noti per le loro sperimentazioni sonore e visive. La serata promette di coinvolgere il pubblico con una performance dal vivo che mescola diversi linguaggi artistici.

Il Supercinema di Santarcangelo si prepara ad accogliere due artisti ‘supersonici’. Dopo il debutto con Chiara Raggi e Annalisa Teodorani, giovedì (ore 21) torna con un incontro speciale Supersonico, la nuova rassegna ideata come luogo d’incontro tra musica, poesia e arti visive. Protagonista della serata sarà la cantautrice Rachele Bastreghi, anima femminile dei Baustelle, che ripercorrerà il suo percorso artistico in dialogo con Francesco ‘Maestro’ Pellegrini dei The Zen Circus. Sul palco della sala Antonioni andrà in scena un talk intenso che intreccerà racconti e momenti musicali, secondo il format di ‘Indieretta Show’, il salotto itinerante ideato da Pellegrini dove si parla, si suona e si canta in un’atmosfera intima, con spazio anche per le domande del pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bastreghi e Pellegrini, ‘dialogo’ Supersonico Musica, poesia e arte nell’evento SuperSonico Santarcangelo si appresta ad accogliere SuperSonico, un evento dedicato alla musica, alla poesia e all’arte. I piani di volo, la partenza, il jet "supersonico" per portarli a casa Il 11 gennaio, alle 20, il ministro degli Esteri venezuelano ha informato l’Italia della liberazione dei cittadini italiani in Venezuela. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bastreghi e Pellegrini, ‘dialogo’ Supersonico; RACHELE BASTREGHI e MAESTRO PELLEGRINI: giovedì 19 febbraio ospiti al Supercinema di Santarcangelo (RN). Bastreghi e Pellegrini, ‘dialogo’ supersonicoIl Supercinema di Santarcangelo si prepara ad accogliere due artisti ‘supersonici’. Dopo il debutto con Chiara Raggi e Annalisa ... msn.com Santarcangelo: Rachele Bastreghi e Maestro Pellegrini al Supercinema per SuperSonicoSuperSonico è una nuova rassegna firmata C’entro Supercinema di Santarcangelo e Focus, pensata come uno spazio di incontro tra musica, poesia e arte visiva a ... chiamamicitta.it Sono online i biglietti per l’appuntamento di SuperSonico in programma giovedì 19 febbraio alle ore 21 al C'entro - Supercinema Santarcangelo con Rachele Bastreghi, musicista e anima femminile dei Baustelle, che dialogherà insieme a Maestro Pellegrini, c - facebook.com facebook