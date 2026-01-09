I sindacati sullo sciopero del trasporto pubblico | Massiva partecipazione ai tre presidi

I sindacati hanno confermato un’alta adesione allo sciopero del trasporto pubblico locale, con una significativa partecipazione ai tre presidi indetti. Uno di questi si è svolto in piazza Unione a Pescara, evidenziando l’interesse e la partecipazione dei lavoratori alle iniziative di protesta. La mobilitazione si inserisce nel quadro delle azioni sindacali volte a richiamare l’attenzione sulle questioni del settore e sulle richieste dei lavoratori.

Alta adesione allo sciopero del trasporto pubblico locale e massiva partecipazione ai 3 presidi uno dei quali si è tenuto in piazza Unione a Pescara.È positivo il bilancio dell'astensione dal lavoro messa in atto giovedì 8 gennaio che tracciano i segretari regionali dei sindacati: Aurelio Di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Criticità del trasporto pubblico: incontro in Provincia con i sindacati della Tua e i sindaci Leggi anche: Sciopero del trasporto pubblico: le fasce di garanzia e cosa c’è da sapere Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il 2026 degli scioperi si apre con quello regionale dei trasporti pubblici, i sindacati: Criticità non più sostenibili; Scioperi trasporti, dopo le festività al via la prima tornata di proteste: dove e quando; Capotreno ucciso, ferrovieri proclamano sciopero di 8 ore; Scioperi gennaio 2026 treni, aerei e trasporto pubblico locale: undici giorni di agitazioni. I sindacati sullo sciopero del trasporto pubblico: "Massiva partecipazione ai tre presidi" - Le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fisa Cisal tracciano il bilancio dello sciopero messo in atto giovedì 8 gennaio ... ilpescara.it

Alta adesione allo sciopero del trasporto pubblico locale - Lavoratori e sindacati contestano l'operato di TUA, l'azienda regionale che gestisce i trasporti ... rainews.it

Sciopero dei trasporti, l'accusa del sindacato Orsa: "Gestione fuori controllo pagata da cittadini e lavoratori" - La protesta indetta per giovedì 8 gennaio riguarda le linee urbane ed extraurbane: "Contro una dirigenza aziendale che ha dimostrato, nei fatti, di non essere in grado di valutare le reali necessità d ... chietitoday.it

Leggi su Tgr Abruzzo Alta adesione allo sciopero del trasporto pubblico locale Secondo i sindacati è stata prossima al 100% in molte località. Lavoratori e sindacati contestano l'operato di TUA, l'azienda regionale che gestisce i trasporti - facebook.com facebook

Sciopero del personale Trenitalia. I sindacati chiedono più sicurezza x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.