Supercondominio San Marco | Debiti milionari e causa in vista per la gestione passata Residenti a rischio spese extra

17 feb 2026

Il supercondominio San Marco di Mestre si trova in seria difficoltà finanziaria a causa di un debito superiore a un milione di euro accumulato negli ultimi anni, portando alla luce una causa legale contro la gestione passata. La nuova amministrazione ha scoperto che le spese non pagate e le cattive gestioni hanno lasciato un buco di circa 1.150.000 euro nelle casse del complesso di 148 appartamenti. Per far fronte a questa situazione, i residenti potrebbero dover affrontare aumenti nelle spese condominiali e si stanno preparando a intraprendere azioni legali contro chi ha gestito il condominio prima.

Supercondominio San Marco, un milione di euro di debiti e una causa contro la gestione precedente. Mestre (Venezia), 17 febbraio 2026 – Un buco di oltre un milione e cento mila euro nelle casse del supercondominio San Marco, complesso residenziale di 148 appartamenti nel cuore di Mestre, ha costretto la nuova amministrazione a un piano di emergenza che prevede spese extra per i residenti e l’avvio di una causa contro la precedente gestione. La situazione, precipitata a causa di bollette non pagate e debiti accumulati, rischia di gravare sui proprietari con oneri aggiuntivi fino a 200 euro mensili.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

