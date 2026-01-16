Milano capitale dei milionari | uno ogni 12 residenti

Milano si conferma come una delle città italiane con la più alta concentrazione di patrimoni elevati. Secondo il rapporto annuale di Henley & Partners pubblicato il 16 gennaio, uno ogni dodici residenti è milionario. Questi dati evidenziano la presenza di un ceto benestante e la particolare attrattiva della città per investitori e professionisti di successo.

