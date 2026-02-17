Ventimiglia Ponte San Ludovico | Traffico bloccato e sicurezza a rischio per residenti e turisti durante i lavori
Il traffico sulla frazione di Grimaldi, a Ventimiglia, si blocca a causa dei lavori di ristrutturazione sul ponte San Ludovico, che rischiano di compromettere la sicurezza di residenti e visitatori. Durante le operazioni, le strade si riempiono di auto incolonnate e molte persone si trovano impossibilitate a muoversi rapidamente, creando disagi evidenti. Un residente racconta di aver dovuto attendere oltre un’ora per attraversare il ponte, mentre i turisti si lamentano per le lunghe code e la confusione nella zona.
Ponte San Ludovico, Ventimiglia: Traffico Caotico e Timori per la Sicurezza a Grimaldi. La frazione di Grimaldi, a Ventimiglia, è paralizzata da un’emergenza traffico e sicurezza causata dai lavori sul ponte San Ludovico. Il gruppo locale “Terre di Grimaldi” ha lanciato un allarme sulla congestione, sui pericoli per pedoni e utenti della strada, e sull’inadeguatezza delle misure adottate. La situazione è particolarmente critica in coincidenza con l’afflusso di visitatori alla Festa dei Limoni di Mentone. Un Nodo Cruciale Sotto Stress. Il ponte San Ludovico rappresenta un’arteria fondamentale per la viabilità transfrontaliera tra l’Italia e la Francia.🔗 Leggi su Ameve.eu
Lavori ultimati, riapre al traffico il rinnovato ponte di San Martino Secchia
Domani, il ponte di San Martino Secchia riapre al traffico dopo i lavori di miglioramento.
Versanti a rischio a San Michele, Portella Castanea e Curcuraci-Faro Superiore: partono i lavori di messa in sicurezzaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ventimiglia, valico di Ponte San Ludovico aperto a senso unico alternato; Ponte San Ludovico, si valuta la riapertura in vista della Festa dei Limoni di Mentone; Ponte San Ludovico, caos traffico a Grimaldi: Situazione pericolosa, servono controlli e manutenzione immediata; Ventimiglia, code a Ponte San Luigi: Servono due corsie, una riservata ai furgoni.
Ventimiglia, valico di Ponte San Ludovico aperto a senso unico alternatoDal 26 febbraio al 3 marzo, ma il passaggio dei mezzi potrebbe essere consentito già a partire dal 22 ... ilsecoloxix.it
Ventimiglia, code a Ponte San Luigi: Servono due corsie, una riservata ai furgoniVentimiglia – Il sindaco Flavio Di Muro e il consigliere comunale di riferimento dei frontalieri Roberto Parodi si confronteranno con le autorità francesi per individuare una soluzione condivisa al fi ... ilsecoloxix.it
La nostra settimana inizia dal meraviglioso ponte vecchio di San Mauro Torinese Foto di Stefanizzi Fioravante - facebook.com facebook
Il maltempo cancella uno dei tratti costieri più iconici del Salento: l'imponente l'arco dei faraglioni di Sant'Andrea, a Melendugno conosciuto anche come arco dell'amore, si è completamente sbriciolato in acqua. Il crollo sarebbe stato causato dalle mareggiat x.com