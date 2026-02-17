Ventimiglia Ponte San Ludovico | Traffico bloccato e sicurezza a rischio per residenti e turisti durante i lavori

Il traffico sulla frazione di Grimaldi, a Ventimiglia, si blocca a causa dei lavori di ristrutturazione sul ponte San Ludovico, che rischiano di compromettere la sicurezza di residenti e visitatori. Durante le operazioni, le strade si riempiono di auto incolonnate e molte persone si trovano impossibilitate a muoversi rapidamente, creando disagi evidenti. Un residente racconta di aver dovuto attendere oltre un’ora per attraversare il ponte, mentre i turisti si lamentano per le lunghe code e la confusione nella zona.

Ponte San Ludovico, Ventimiglia: Traffico Caotico e Timori per la Sicurezza a Grimaldi. La frazione di Grimaldi, a Ventimiglia, è paralizzata da un'emergenza traffico e sicurezza causata dai lavori sul ponte San Ludovico. Il gruppo locale "Terre di Grimaldi" ha lanciato un allarme sulla congestione, sui pericoli per pedoni e utenti della strada, e sull'inadeguatezza delle misure adottate. La situazione è particolarmente critica in coincidenza con l'afflusso di visitatori alla Festa dei Limoni di Mentone. Un Nodo Cruciale Sotto Stress. Il ponte San Ludovico rappresenta un'arteria fondamentale per la viabilità transfrontaliera tra l'Italia e la Francia.

