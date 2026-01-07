Kooyong Classic 2026 | quando inizia e tutti i partecipanti Nutrita pattuglia di italiani

Il Kooyong Classic 2026 si svolgerà dal 13 al 15 gennaio, rappresentando un importante evento pre-Australian Open. Questa tradizione nel calendario tennistico internazionale vede la partecipazione di numerosi atleti, tra cui una nutrita presenza italiana. L’edizione 2026 promette di offrire incontri di alto livello, consolidando il ruolo di questo torneo come preparazione e anteprima del grande Slam australiano.

Previsto dal 13 al 15 gennaio, il Kooyong Classic è un appuntamento ormai storico all’interno del circuito di esibizioni pre-Australian Open. Si possono vedere diversi protagonisti del primo Slam dell’anno nella sede in cui questo si è tenuto, da quando si gioca a Melbourne (1972), fino al 1987, cioè prima di andare all’ex Flinders Park che oggi è Melbourne Park. Quest’anno l’attrazione è stata irresistibile per tre degli italiani che saranno protagonisti dalle parti della Rod Laver Arena. Al Kooyong, infatti, vedremo Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, che poi è l’unico ad avere memoria del Kooyong avendo giocato due partite nel 2020, due mesi prima che il mondo di tennis (e di qualsiasi cosa) non ne vedesse più almeno per qualche mese. 🔗 Leggi su Oasport.it

