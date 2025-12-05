La Coppa del Mondo di ciclocross prosegue senza soste il suo cammino e per la terza tappa sbarca in Italia. Sarà infatti Terralba, in Sardegna, ad ospitare nella giornata di domenica le gare dedicate alla categoria élite femminile ed élite maschile. Numerosi i nomi di prestigio presenti, garanzia che le emozioni non mancheranno. In campo maschile la posta in palio diventa ancor più allettante perché l’assoluto protagonista delle prime due tappe, il belga Thibau Nys, sarà assente e concederà così una preziosa occasione ai suoi rivali per accorciare le distanze in classifica generale. Da verificare se il connazionale Laurens Sweeck e gli olandesi Lars Van der Haar e Joris Nieuwenhuis riusciranno ad approfittarne per accorciare le distanze dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

La Coppa del Mondo di ciclocross sbarca in Italia. A Terralba nutrita pattuglia azzurra al via