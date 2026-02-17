Sulla Ferrata del Corno Rat senza attrezzatura | ragazza recuperata con l' elicottero

Una ragazza è stata recuperata con l’elicottero dopo aver percorso la ferrata del Corno Rat senza l’attrezzatura adeguata. Il soccorso alpino della XIX Delegazione è intervenuto nel primo pomeriggio di oggi a Valmadrera, dove due persone erano rimaste bloccate. La giovane si trovava in difficoltà sulla parete, senza i dispositivi di sicurezza necessari.

Intervento del Soccorso alpino e del velivolo di Areu nel primo pomeriggio di oggi a Valmadrera per una giovane incrodata: a chiamare aiuto l'amica, che è riuscita a proseguire Intervento del Soccorso alpino della XIX Delegazione a Valmadrera, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 febbraio, per due persone incrodate. È accaduto nei pressi della Ferrata del Corno Rat, in una zona molto impervia. Protagoniste due ragazze che hanno affrontato l'impegnativo percorso senza la necessaria attrezzatura e si sono trovate presto in difficoltà. Una 23enne era bloccata e non riusciva a proseguire, l'altra invece è andata avanti per raggiungere un punto da cui chiedere aiuto.🔗 Leggi su Leccotoday.it

