Stefano Massoli | Mia moglie Laura Santi ed io abbiamo lottato per accedere ai suicidio assistito È stato durissima ma bisogna avere il diritto di dire no a una vita che non è più degna di essere vissuta

Stefano Massoli condivide la storia della moglie, Laura Santi, che il 21 luglio 2025 ha scelto il suicidio assistito. In un racconto sincero, descrive le difficoltà affrontate, la malattia e la lotta per il diritto di decidere con dignità il proprio fine vita. Un esempio di come la scelta di morire possa essere una questione di rispetto e libertà personale in situazioni di sofferenza insostenibile.

«Nel momento in cui si è fatta l'autoinfusione, Laura mi ha chiesto di uscire dalla stanza. Avrei voluto tenerle la mano fino alla fine, esserle accanto come avevo sempre fatto, ma ho rispettato la sua scelta. Mi manca». Stefano Massoli racconta i cinque mesi do