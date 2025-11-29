La Slovenia e il rifiuto del suicidio assistito | una società divisa davanti all’ultima scelta

Un voto che ribalta il Parlamento: con un referendum, la Slovenia ha detto no alla legalizzazione del suicidio assistito, con un margine ristretto ma sufficiente a bloccare una legge approvata solo pochi mesi fa dal Parlamento. Il risultato, frutto di un referendum popolare che ha visto il 53% degli elettori respingere il testo, sospende l’entrata in vigore della norma per almeno un anno. La consultazione è stata innescata da un movimento civico sostenuto dall’opposizione conservatrice e dalla Chiesa cattolica, decisi a fermare ciò che consideravano un passo irreversibile verso una cultura della medicalizzazione della morte. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La Slovenia e il rifiuto del suicidio assistito: una società divisa davanti all’ultima scelta

