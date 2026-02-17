Sud Italia in ginocchio | maltempo allagamenti e danni a infrastrutture La Protezione Civile monitora l’emergenza
Il maltempo ha provocato allagamenti e danni alle strade nel Sud Italia, lasciando molte zone senza energia elettrica. La Protezione Civile segue da vicino la situazione e coordina gli interventi di emergenza. In alcune città, come Napoli, le piogge intense hanno allagato le strade principali, bloccando il traffico e creando disagi ai residenti.
Il Sud Italia sotto la tempesta: maltempo, allagamenti e la fragilità di un territorio. Il Sud Italia è colpito da una violenta ondata di maltempo che ha causato allagamenti, danni a infrastrutture e la necessità di interventi di soccorso in diverse regioni. Dalla Campania alla Sicilia, passando per la Calabria e la Puglia, venti forti, piogge intense e mareggiate hanno messo a dura prova le comunità locali. La Protezione Civile ha diramato allerte arancione e gialle, mentre le autorità locali monitorano costantemente la situazione. Campania: allagamenti e alberi caduti, monitoraggio costante. In Campania, l’allerta meteo è in vigore fino alle 18 di oggi per venti forti e temporali sui settori meridionali.🔗 Leggi su Ameve.eu
Governo monitora ondata di maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia: Meloni in contatto con Protezione Civile e Musumeci per gestire l’emergenza
Il governo monitora attentamente le condizioni meteorologiche in Calabria, Sardegna e Sicilia, regioni interessate da recenti ondate di maltempo.
Sardegna, maltempo e allagamenti: Tirso in piena, danni nella piana di Oristano e allerta Protezione Civile.
La Sardegna si trova sotto la pioggia battente da giorni.
Maltempo, Sud in ginocchio: emergenza in Calabria, mareggiate in Sardegna e frane in molte zoneAllagamenti, frane e danni alle condotte idriche hanno colpito duramente la Calabria, interessando anche il Parco archeologico di Sibari. msn.com
Confapi, appello alle istituzioni: Sud in ginocchio per il maltempo, intervenire subitoTutto il Mezzogiorno, dalla Calabria alla Sicilia, dalla Sardegna alla Puglia fino alla Campania continua a subire ingenti danni a causa del maltempo: smottamenti, strade chiuse, infrastrutture compr ... ildenaro.it
In diverse regioni del Sud Italia il maltempo sta creando nuovi problemi x.com