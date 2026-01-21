Governo monitora ondata di maltempo in Calabria Sardegna e Sicilia | Meloni in contatto con Protezione Civile e Musumeci per gestire l’emergenza

Il governo monitora attentamente le condizioni meteorologiche in Calabria, Sardegna e Sicilia, regioni interessate da recenti ondate di maltempo. La Presidenza del Consiglio mantiene contatti con la Protezione Civile e le autorità locali, come il presidente Musumeci, per coordinare le eventuali misure di emergenza e garantire la sicurezza della popolazione. L'attenzione resta alta per affrontare efficacemente le conseguenze delle intense precipitazioni.

La Presidenza del Consiglio segue l’evoluzione dell’allerta meteo che ha colpito tre regioni del Sud Italia nei giorni scorsi. Giorgia Meloni coordina le operazioni in contatto costante con il Ministro Nello Musumeci e con il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, mentre il ciclone Harry provoca criticità sul territorio. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato bollettini di allerta meteo rossa per rischio idraulico e idrogeologico in diverse zone di Calabria, Sardegna e Sicilia. Il maltempo ha determinato l’attivazione del livello massimo di allerta in specifici settori territoriali delle regioni meridionali e insulari.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Maltempo, ciclone in arrivo: allerta gialla della Protezione Civile in Sicilia, Calabria e Basilicata e avviso criticità in SardegnaLa Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per maltempo in Calabria, Sicilia e Basilicata, mentre in Sardegna sono previste piogge intense e temporali fino a mercoledì.

Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali. Codice rosso in zone di Calabria, Sicilia e Sardegna Protezione civile, previsioni meteo. Nel messinese anche il terremotoddi magnitudo 3,6 nella notte e uno sciame sismicoOggi diverse regioni italiane sono in allerta a causa di maltempo e temporali.

