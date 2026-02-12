Sardegna maltempo e allagamenti | Tirso in piena danni nella piana di Oristano e allerta Protezione Civile

La Sardegna si trova sotto la pioggia battente da giorni. Il Tirso è esondato a Fordongianus, creando problemi nella piana di Oristano. Strade allagate e danni alle proprietà sono stati segnalati in tutta la zona. La Protezione Civile ha dichiarato l’allerta e monitora la situazione in attesa di miglioramenti.

Sardegna colpita dal maltempo: il Tirso esonda a Fordongianus, emergenza nella piana di Oristano. La Sardegna è in allerta a causa di un’ondata di maltempo che ha causato danni significativi nella provincia di Oristano. Il fiume Tirso è esondato a Fordongianus, allagando l’area termale, mentre forti venti hanno abbattuto alberi e pali in diverse località del Guilcer. Mobilitati vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari per fronteggiare l’emergenza. Allagamenti e disagi nella piana di Oristano. La situazione critica si è manifestata nel corso della giornata di giovedì 12 febbraio 2026. I venti intensi hanno flagellato la regione, costringendo i vigili del fuoco a intervenire per rimuovere alberi caduti su strade e veicoli, liberando anche le linee elettriche dal pericolo di interruzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sardegna Maltempo

La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per maltempo in Calabria, Sicilia e Basilicata, mentre in Sardegna sono previste piogge intense e temporali fino a mercoledì.

Oggi diverse regioni italiane sono in allerta a causa di maltempo e temporali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sardegna Maltempo

Argomenti discussi: Maltempo, (quasi) tutta la Sardegna in allerta gialla: attenzione a frane e allagamenti; Meteo, allerta maltempo prevista per oggi per pioggia e vento forte; Maltempo, allerta gialla in sei regioni. Frana in Costiera amalfitana, voragine nel Viterbese; Maltempo e piogge continue in Sardegna, a rischio le semine invernali.

Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in tiltNubifragio su Roma e città in tilt. Maltempo e pioggia oggi, giovedì 12 febbraio, non danno tregua alla Capitale con un quadro meteo che non accenna a migliorare. Dopo ore di precipitazioni, strade ... adnkronos.com

Maltempo e piogge continue in Sardegna, a rischio le semine invernaliIl blocco è totale e colpisce diverse filiere: le semine dei cereali sono ferme, la raccolta di eccellenze come il carciofo è compromessa ... cagliaripad.it

Allerta Meteo, avviso della protezione civile: tra poco piogge, venti di burrasca e mareggiate - facebook.com facebook