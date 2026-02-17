Successi e sfide per i gruppi giovanili dell’Invicta 93Cento tra vittorie

L’Invicta 93Cento ha ottenuto risultati importanti nelle categorie giovanili di basket a Caltanissetta, dove le squadre Under 15, Under 13 e Under 14 hanno conquistato vittorie decisive. La squadra ha dimostrato una forte crescita e determinazione, affrontando partite impegnative contro avversari agguerriti. In particolare, l’Under 15 ha superato un avversario ostico grazie a un’ottima prestazione collettiva, mentre le altre categorie hanno mostrato miglioramenti tecnici e spirito di squadra. Questo fine settimana ha rafforzato la fiducia del club nelle potenzialità dei giovani talenti.

Basket Nisseno: L'Invicta 93Cento tra Successi Giovanili e Prospettive Future. Caltanissanta è stata protagonista di un fine settimana intenso per il basket giovanile, con l'Invicta 93Cento che ha messo a segno risultati significativi nelle categorie Under 15, Under 13 e Under 14. Nonostante un percorso costellato da sfide e risultati variabili, la società nissena conferma il proprio impegno nella crescita dei giovani atleti e nella promozione dello sport sul territorio. Under 15: Vittoria Importante e Sguardo all'Ideal Gela. L'Under 15 ha conquistato una vittoria importante sul campo del Grottacalda, imponendosi con un punteggio di 55-44.