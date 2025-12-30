Giovanili. Invicta, tornei durante le festività.

L’Invicta maschile prosegue con i tornei durante le festività, sfruttando la pausa dei campionati per partecipare a eventi in diverse città italiane. Un’occasione per mantenere alta la competitività e consolidare il legame con il territorio, offrendo ai giovani atleti esperienze preziose e opportunità di crescita. Un calendario intenso che testimonia l’impegno e la passione del team, anche durante i periodi di pausa ufficiale.

L’ Invicta maschile non si ferma durante le feste e, anzi, approfitta proprio dello stop dei campionati per girare l’Italia in lungo e in largo. La prima squadra ad uscire dai confini regionali sarà l’under 19 di coach Fabrizio Rolando, che prende la direzione di Modena per partecipare alla ’Winter Cup’. Il torneo internazionale che si disputa prima della fine dell’anno e che conta addirittura 32 squadre iscritte, suddivise in otto gironi da quattro. L’Invicta sarà subito impegnata contro Modena Volley, Rovigo e Cannes. La seconda squadra maremmana a uscire sarà l’under 15 della allenatrice Sonia Feltri impegnata a Bologna dal 2 al 4 gennaio nel ’Memorial Zanetti’ e a seguire l’under 13 guidata sempre da Sonia Feltri che sarà impegnata a Prato il 6 gennaio al ’Vupi 2026’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

