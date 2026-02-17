Su Quentin scatta l’operazione fango di Corriere Stampa e Repubblica Come negli anni di piombo

Corriere, Stampa e Repubblica hanno lanciato accuse pesanti contro Quentin Deranque, il giovane studente francese ucciso da antifascisti, e lo hanno fatto senza prove certe. La campagna di diffamazione si concentra sui sospetti di una connessione tra la vittima e movimenti di destra, alimentando polemiche attorno al suo passato. La stampa italiana ha pubblicato articoli che descrivono Quentin come un simbolo di un presunto estremismo di destra, ignorando i dettagli sulla sua vita e le indagini in corso. Nel frattempo, sui social circolano immagini che mostrano il ragazzo poche ore prima dell'aggressione, creando un quadro più compl

Puntuale la grande stampa italiana è partita con lo squallido processo postumo al giovane studente di destra francese Quentin Deranque, pestato a morte da un commando di 10 antifascisti a volto coperto nei pressi dell’istituto universitario di Scienze politiche a Lione. La grande stampa parte con l’operazione fango su Quentin. A costare la vita al 23enne, ridotto in fin di vita dagli antifà giovedì e morto sabato, l’intervento a difesa di alcune ragazze del collettivo identitario Némésis. Accerchiate e cacciate dagli antifascisti durante un pacifico sit-in. Per tre giorni i grandi quotidiani ‘indipendenti’ non scrivono una parola sull’aggressione mortale di Lione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Su Quentin scatta l’operazione fango di Corriere, Stampa e Repubblica. Come negli anni di piombo Landini e lo sciopero, panico per Repubblica e fango su Meloni: "Dove sono i patrioti?"Maurizio Landini celebra con entusiasmo l'affluenza alle manifestazioni contro la manovra finanziaria, evidenziando piazze piene e fabbriche vuote in oltre 50 città. C’ero durante gli anni di piombo e su Torino non mi sento di escludere una strategiaDurante gli anni di piombo a Torino, ci sono state tensioni e momenti difficili. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Momenti di grande apprensione per Elena Santarelli, che sui social ha aggiornato i fan sulle condizioni della mamma Patrizia dopo un infarto. Con una foto scattata in ospedale, la showgirl ha raccontato che il padre è intervenuto tempestivamente portand facebook