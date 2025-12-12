Landini e lo sciopero panico per Repubblica e fango su Meloni | Dove sono i patrioti?

Maurizio Landini celebra con entusiasmo l'affluenza alle manifestazioni contro la manovra finanziaria, evidenziando piazze piene e fabbriche vuote in oltre 50 città. La protesta, promossa dalla Cgil, rappresenta un momento di forte mobilitazione sindacale, mentre sui media si susseguono analisi e polemiche sulla reazione politica e sociale alle mobilitazioni.

"Notizie che arrivano da oltre 50 città sono molto positive. Piazze riempite e fabbriche svuotate ". Festeggia, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal palco in piazza del Carmine a Firenze dove si concude la manifestazione regionale per l'ennesimo sciopero generale indetto dal sindacato, questa volta contro la manovra finanziaria del governo. "La maggioranza dei lavoratori, delle lavoratrici e dei pensionati oggi è in piazza - assicura Landini - e questo vuol dire che questo governo non rappresenta la maggioranza e la volontà dei cittadini del nostro Paese". Secondo il segretario generale della Cgil, "questa è una manovra che da una parte assume i vincoli dell'austerità europea e dall'altra dice che l'unico investimento pubblico che sarà fatto nei prossimi anni sarà un investimento per il riarmo". Liberoquotidiano.it

Landini evoca lo sciopero. "Manovra da cambiare: solo bugie, è una truffa"

Landini evoca lo sciopero. "Manovra da cambiare: solo bugie, è una truffa" - Inizia così Maurizio Landini, dal palco di una piazza San Giovanni strapiena e tutta rossa che per un attimo si fa quieta.

Landini e la Cgil riportano la sinistra in piazza. "La manovra cambi o è sciopero" - Roma, 25 ottobre 2025 – Duecentomila partecipanti (secondo gli organizzatori) e gli applausi a Sigfrido Ranucci dopo l'attentato.

#Landini: grande partecipazione allo sciopero, il Paese vuole un cambio di rotta