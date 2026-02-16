Giovanni Tajani si prepara a discutere in Parlamento sul Board per Gaza, mentre Giorgia Meloni esprime le sue opinioni sul ruolo degli Stati Uniti. Le riunioni sono programmate per martedì, in un momento in cui il governo sta valutando attentamente le prossime mosse e si confronta con gli alleati europei.

Sarà Antonio Tajani a illustrare al Parlamento perché e con quale prospettiva l’Italia parteciperà alla prima riunione del Board of Peace per Gaza in veste di osservatore. Le comunicazioni del ministro degli Esteri sono state fissate per martedì 17 febbraio (alla Camera alle 13.30, in definizione l’orario in Senato) ma non è ancora chiaro chi poi volerà negli Usa giovedì: la soluzione più probabile appare Tajani, ma non è esclusa l’ipotesi che Giorgia Meloni decida di rispondere in prima persona all’invito di Donald Trump. Una scelta che comunque le opposizioni stanno contestando duramente. Poco meno di un mese fa, davanti al bivio della firma per aderire all’organismo creato da Trump, c’è stato anche un confronto tra Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “massima consonanza” e niente adesione, per l’incompatibilità tra lo statuto del Board e l’articolo 11 della Costituzione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Ilsole24ore.com - Tajani in Parlamento sul Board for Gaza, le riflessioni di Meloni su Washington

Il nome di Giorgia Meloni compare nella polemica sul coinvolgimento dell’Italia nel Board of Peace, un organismo internazionale per la ricostruzione di Gaza.

In un contesto internazionale in evoluzione, le recenti dichiarazioni di Meloni e le posizioni di leader come Mattarella e Trump evidenziano le sfide complesse della politica globale.

