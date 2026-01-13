Stroncato da un malore a 59 anni | Forino piange Carmine

A 59 anni, Carmine Forino è stato colto da un malore improvviso durante il sonno, causando la sua scomparsa. L’uomo, autista di scuolabus nel Comune di Forino, si occupava quotidianamente del trasporto dei bambini e dei ragazzi della zona. La comunità si stringe nel dolore per questa perdita improvvisa, che ha suscitato grande tristezza tra familiari e colleghi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia in Irpinia per la morte di un uomo di soli 59 anni, stroncato da un malore la scorsa notte mentre dormiva La vittima lavorava come autista di scuolabus per una ditta incaricata del servizio di trasporto scolastico: da anni garantiva le corse quotidiane per i ragazzi e i bambini del Comune di Forino. A ricordarlo, il sindaco di Forino, Antonio Olivieri: "S ei stato l'angelo custode dei nostri bambini e ragazzi, che ogni mattina affidavano a te il loro viaggio verso scuola. Il destino ha voluto che ci lasciassi improvvisamente stanotte nel sonno. Davanti a eventi così dolorosi, non ci sono parole.

