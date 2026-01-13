Stroncato da un malore a 59 anni | Forino piange Carmine

Da anteprima24.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A 59 anni, Carmine Forino è stato colto da un malore improvviso durante il sonno, causando la sua scomparsa. L’uomo, autista di scuolabus nel Comune di Forino, si occupava quotidianamente del trasporto dei bambini e dei ragazzi della zona. La comunità si stringe nel dolore per questa perdita improvvisa, che ha suscitato grande tristezza tra familiari e colleghi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia in Irpinia per la morte di un uomo di soli 59 anni, stroncato da un malore la scorsa notte mentre dormiva   La vittima lavorava come autista di scuolabus per una ditta incaricata del servizio di trasporto scolastico: da anni garantiva le corse quotidiane per i ragazzi e i bambini del Comune di Forino.   A ricordarlo, il sindaco di Forino, Antonio Olivieri: “S ei stato l’angelo custode dei nostri bambini e ragazzi, che ogni mattina affidavano a te il loro viaggio verso scuola. Il destino ha voluto che ci lasciassi improvvisamente stanotte nel sonno. Davanti a eventi così dolorosi, non ci sono parole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

stroncato da un malore a 59 anni forino piange carmine

© Anteprima24.it - Stroncato da un malore a 59 anni: Forino piange Carmine

Leggi anche: Stroncato da un malore a Piacenza. La Piana piange il farmacista Biagi: "Sempre pronto ad aiutare gli altri"

Leggi anche: Alfonso trovato senza vita in casa: stroncato da un malore a 46 anni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L'ultimo saluto al sottoufficiale che aveva scelto di vivere a Ormea, scomparso a soli 52 anni; Addio a Ulderico Santoro, volto storico e amato di Frosinone. I funerali domani al Sacro Cuore; Tragedia sul lavoro a Este: operaio muore schiacciato da una pressa negli impianti Sesa.

stroncato malore 59 anniAddio a Salvatore Olivo, stroncato da un malore a 60 anni - Di recente era arrivato all’agognato traguardo della pensione Addio a Salvatore Olivo, stroncato da un malore a 60 anni ... laprovinciadibiella.it

stroncato malore 59 anniGiovane brigadiere stroncato da un malore mentre era in servizio - Del tutto inutili i numerosi tentativi di rianimarlo dei soccorritori. laprovinciadibiella.it

stroncato malore 59 anniTragedia sulla neve a Livigno: sciatore stroncato da malore - Un uomo di 68 anni è morto oggi sulle piste da sci a seguito di un improvviso malore. ilgiorno.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.