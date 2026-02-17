Foto di Mattarella strappata in parlamento a Teheran Tajani convoca l’ambasciatore dell’Iran

Il presidente Sergio Mattarella ha subito un atto di vandalismo in Parlamento a Teheran, quando un deputato iraniano ha strappato la sua foto insieme a quelle di altri leader europei. La scena si è verificata durante una seduta pubblica, creando scompiglio tra i presenti. In risposta a questo episodio, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato immediatamente l’ambasciatore dell’Iran a Roma per chiedere spiegazioni.

Roma, 17 febbraio 2026 – La foto del presidente della Repubblica (insieme a quella di altri leader e politici europei) strappata da un deputato iraniano. Un episodio che sta suscitando reazioni e polemiche tanto che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato l'ambasciatore iraniano in Italia. La foto di Mattarella strappata. Durante la sessione inaugurale del Parlamento iraniano, il deputato Mojtaba Zarei ha strappato un'immagine con diversi leader occidentali, tra i quali il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo riporta Iran International pubblicando ieri un video dell'episodio.