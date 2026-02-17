Foto di Mattarella strappata in parlamento a Teheran Tajani convoca l’ambasciatore dell’Iran

Da quotidiano.net 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Sergio Mattarella ha subito un atto di vandalismo in Parlamento a Teheran, quando un deputato iraniano ha strappato la sua foto insieme a quelle di altri leader europei. La scena si è verificata durante una seduta pubblica, creando scompiglio tra i presenti. In risposta a questo episodio, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato immediatamente l’ambasciatore dell’Iran a Roma per chiedere spiegazioni.

Roma, 17 febbraio 2026 – La foto del presidente della Repubblica (insieme a quella di altri leader e politici europei) strappata da un deputato iraniano. Un episodio che sta suscitando reazioni e polemiche tanto che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato l’ambasciatore iraniano in Italia. La foto di Mattarella strappata. Durante la sessione inaugurale del Parlamento iraniano, il deputato Mojtaba Zarei ha strappato un'immagine con diversi leader occidentali, tra i quali il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo riporta Iran International pubblicando ieri un video dell'episodio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

foto di mattarella strappata in parlamento a teheran tajani convoca l8217ambasciatore dell8217iran
© Quotidiano.net - Foto di Mattarella strappata in parlamento a Teheran. Tajani convoca l’ambasciatore dell’Iran

Leggi anche: Iran, deputato straccia foto dei leader europei: c’è anche Mattarella. Tajani convoca l’ambasciatore

Iran, Tajani: “I Pasdaran siano inclusi nella lista Ue dei gruppi terroristici”. Teheran convoca l’ambasciatore italianoL’Italia ha espresso la sua posizione riguardo alla richiesta di includere i Pasdaran nella lista Ue dei gruppi terroristici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Foto di Mattarella strappata nel parlamento iraniano: la protesta di un deputato; Foto di Mattarella strappata, Tajani convoca l'ambasciatore iraniano; Milano Cortina: tutte le immagini della cerimonia 'monstre'. Sfilano 146 atleti azzurri; Oltre il silenzio: capire la tragedia del Confine Orientale.

foto di mattarella strappataIran, deputato strappa foto leader europei: c'è Mattarella. Tajani convoca ambasciatoreIl deputato iraniano Mojtaba Zarei nel corso di una seduta del parlamento di Teheran ha strappato una foto raffigurante vari leader europei. Lo ... iltempo.it

foto di mattarella strappataFoto di Mattarella strappata, Tajani convoca l'ambasciatore iranianoE' accaduto un fatto increscioso: un parlamentare iraniano ha strappato l'immagine del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a cui va la nostra solidarietà, ed è per questo che ho deciso di c ... ansa.it