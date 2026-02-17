Foto di Mattarella strappata in parlamento a Teheran Tajani | Atto ostile e convoca l’ambasciatore dell’Iran

Un deputato iraniano ha strappato una foto di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana, durante una seduta del Parlamento a Teheran. La scena si è verificata nell’aula affollata, dove il gesto ha suscitato reazioni di sdegno tra gli altri deputati. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha definito l’atto come un gesto ostile e ha deciso di chiamare l’ambasciatore dell’Iran per chiedere chiarimenti.

Roma, 17 febbraio 2026 – La foto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (insieme a quella di altri leader e politici europei) strappata da un deputato iraniano. Un episodio che sta suscitando reazioni e polemiche tanto che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato l'ambasciatore iraniano in Italia. La foto di Mattarella strappata. Durante la sessione inaugurale del Parlamento iraniano, il deputato Mojtaba Zarei ha strappato un'immagine con diversi leader occidentali, tra i quali il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo riporta Iran International pubblicando ieri un video dell'episodio.