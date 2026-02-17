Stranamore verso il ritorno su Rai Repubblica | Ci credono

Repubblica riporta che Stranamore tornerà su Rai1, perché i dirigenti credono nel suo potenziale. La decisione deriva dall’interesse di attirare pubblico più giovane e contrastare le offerte di Mediaset. La trasmissione potrebbe tornare nel daytime, puntando sulla nostalgia e su un nuovo stile. La rete pubblica pensa di usare il successo passato come arma per conquistare gli spettatori di oggi.

La televisione italiana continua a guardare al passato per costruire il futuro. Dopo il ritorno de La Ruota della Fortuna su Mediaset, capace di ottenere ascolti sorprendenti anche contro Affari Tuoi, ora sarebbe la Rai a valutare un'operazione nostalgia. Secondo quanto riportato da Repubblica, il direttore del daytime Angelo Mellone avrebbe proposto il ritorno di Stranamore nel palinsesto di Rai1.