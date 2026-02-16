Stranamore verso il ritorno su Rai1 Repubblica | Ci credono

Stranamore torna a far parlare di sé: secondo Repubblica, la Rai sta lavorando per riportare il programma in tv, perché molti fan lo chiedono con entusiasmo. La rete pubblica vuole attirare gli spettatori più giovani e quelli che ricordano con affetto i programmi degli anni passati. Per questo motivo, stanno valutando di riproporre la trasmissione, magari con alcune modifiche per adattarla ai gusti di oggi.

Rai punta sulla nostalgia: "Stranamore" potrebbe tornare in onda. La televisione pubblica italiana guarda al passato per rilanciare l'offerta e conquistare il pubblico. Dopo il successo inaspettato de "La Ruota della Fortuna", la Rai valuta seriamente il ritorno di "Stranamore", storico format condotto da Alberto Castagna negli anni '90, in una mossa strategica per intercettare la nostalgia degli spettatori e competere con le reti private. La strategia della Rai: recuperare il passato. L'emittente pubblica, guidata da una strategia di recupero di programmi iconici, punta a replicare l'effetto sorpresa e gli ascolti record ottenuti con la nuova edizione de "La Ruota della Fortuna".