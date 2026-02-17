Stranamore torna in televisione su Rai 1? Il clamoroso rumor

Novella 2000 riporta che Stranamore potrebbe tornare in televisione su Rai 1, alimentando le voci tra i fan del programma. La notizia circola da alcuni giorni e ha già suscitato molte discussioni sui social, dove gli spettatori sperano in una nuova stagione. La produzione sta valutando l’idea di riaccendere i riflettori sulla trasmissione, che ha avuto grande successo in passato.

In televisione vedremo il ritorno di Stranamore? Intorno allo storico programma condotto da Alberto Castagna è emerso un clamoroso rumor, che parlerebbe della possibilità di poterlo ritrovare e seguire su Rai 1. "La Rai si prepara a un nuovo colpo di modernità: resuscitare di domenica Stranamore. L'idea di realizzare il nuovo (ma antico) format pare sia proprio del direttore del daytime, Angelo Mellone". Il quotidiano ha ricordato che in realtà la Rai una sorta di Stranamore in passato l'aveva già proposto con la conduzione di Lorena Branchetti al sabato pomeriggio. La trasmissione però non aveva avuto grosso seguito e, prendeva il nome de Il gioco delle coppie.