Un’indiscrezione di Repubblica rivela che Angelo Mellone, direttore Rai daytime, si sta impegnando per riportare in tv Stranamore, lo storico programma condotto da Alberto Castagna che però è andato in onda per anni a Mediaset. Dunque la Rai dovrebbe comprare i diritti del format per poterlo trasmettere. A ciò, sempre secondo Repubblica, si sta aggiungendo la trattiva per un altro programma storico di Mediaset, Il gioco delle coppie. Dunque in ballo ci sarebbe il riuso di questi format che potrebbero sbarcare in Rai ed ottenere un buon successo, soprattutto tra i nostalgici che hanno vissuto il boom di quegli anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Stranamore torna ma in Rai: potrebbe funzionare?

In un clima di sfide e tensioni tra i due grandi gruppi televisivi italiani, le recenti parole di Giampaolo Rossi gettano nuova luce sui giochi di potere e strategie del settore.

L'eventualità del ritorno di Amadeus in Rai è al centro di molte discussioni, tra rumors e speculazioni.

