La Rai si prepara a riportare in televisione un programma cult amatissimo dal pubblico. Si tratta di Stranamore, il format condotto da Alberto Castagna, andato in onda per l’ultima volta negli anni Novanta. Stranamore torna in tv. Secondo alcune indiscrezioni, non ancora confermate, Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Daytime della Rai, starebbe progettando di riportare in televisione alcuni programmi che hanno fatto storia. Primo fra tutti Stranamore, trasmissione cult degli anni Novanta condotta da Alberto Castagna. Nello show il conduttore cercava di riportare la pace all’interno di coppie che si erano separate, viaggiando per l’Italia sull’iconico camper. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stranamore torna in tv: la Rai rispolvera il programma di Alberto Castagna

La Rai sta valutando di rilanciare il famoso programma

La Rai annuncia il ritorno di Canzonissima, un programma storico, per contrastare il calo di ascolti e attirare nuovi spettatori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.