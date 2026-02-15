Passo della Sentinella attivato il Pronto Intervento Sociale | cinque nuclei trasferiti in strutture sicure

Le forti piogge di ieri a Fiumicino hanno causato l’attivazione del Pronto Intervento Sociale, che ha trasferito cinque nuclei familiari in strutture più sicure. I residenti, colti di sorpresa dall’alluvione, si sono trovati senza acqua né elettricità, spingendo le autorità a intervenire rapidamente per garantire la loro sicurezza.

Fiumicino – Le piogge intense che nelle ultime ore hanno colpito il territorio di Fiumicino, hanno imposto un intervento immediato anche sul fronte sociale. A Passo della Sentinella, area nuovamente messa a dura prova dagli allagamenti, si è reso necessario evacuare alcuni residenti dalle abitazioni interessate dall'alluvione. Nella giornata di ieri il Pronto Intervento Sociale (PIS), alla luce delle previsioni meteorologiche avverse e delle segnalazioni arrivate dal territorio, ha effettuato un sopralluogo nell'area colpita. La verifica delle condizioni riscontrate ha evidenziato una situazione di particolare gravità, tanto da rendere necessario un coordinamento immediato con gli uffici competenti per attivare misure straordinarie di accoglienza.