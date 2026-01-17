gli studenti del marconi pieralisi e il progetto per le strade sicure

Gli studenti del Marconi Pieralisi sono coinvolti nel progetto per le strade sicure di via Raffaello Sanzio. L’iniziativa mira a migliorare la sicurezza stradale e la qualità della mobilità scolastica, promuovendo comportamenti responsabili tra i giovani. Attraverso attività e iniziative, si lavora per creare un ambiente più sicuro per studenti, residenti e pendolari lungo questa arteria.

Avanti con la strada scolastica in via Raffaello Sanzio, un progetto che vede partecipi gli studenti del Marconi Pieralisi che lì insiste. "Un progetto che merita di essere accolto per l’alto valore formativo e che ha, per il nostro Istituto, un significato speciale, perché diventa un modo per onorare l’impegno sociale nato in memoria di Michele Scarponi, che è stato un nostro studente". Così la dirigente scolastica Maria Rita Fiordelmondo ha sottolineato l’importanza dell’adesione, per il secondo anno consecutivo, dell’Istituto Marconi Pieralisi di Jesi, all’iniziativa "La strada è di tutti, a partire dal più fragile", promossa dalla Fondazione intitolata al campione di ciclismo, vittima di un tragico incidente stradale, e nata per iniziative del fratello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

