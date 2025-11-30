basket serie b interregionale la mens sana affronta casale monferrato al palaestra

Torna in campo sul parquet amico del PalaEstra alle 18 contro Casale Monferrato la Mens Sana, reduce da sei vittorie di fila e desiderosa di allungare la striscia positiva. A presentare la sfida coach Federico Vecchi (nella foto) che è consapevoli delle difficoltà che troveranno i suoi, ancora orfani di Belli e reduci da settimane con acciacchi vari. "Casale è una squadra profonda che ha molte rotazioni ed un buon ritmo – dice il tecnico della Note di Siena – con un bel mix tra elementi esperti e giovani e una alternativa per ogni ruolo quindi da questo punto di vista sappiamo che sarà dura. Dovremo farci trovare pronti per consolidarci nel nostro percorso e proseguire nella striscia di vittorie che ci ha permesso di essere in una buona posizione di classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

