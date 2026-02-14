Condannato a morte per un libro | la storia di Salman Rushdie e la fatwa che lo ha colpito
Il 14 febbraio 1989, Salman Rushdie riceve una condanna a morte da parte dell’Ayatollah Khomeini, che lo punisce per il suo libro “I versi satanici”. La decisione arriva dopo che il leader iraniano interpreta il romanzo come un'offesa all’Islam, provocando proteste in tutto il mondo. La fatwa scatena un’ombra lunga sulla vita dello scrittore, costringendolo a vivere sotto scorta per anni.
Il 14 febbraio 1989 la vita di Salman Rushdie cambia per sempre. L’Ayatollah Khomeini emette una fatwa contro di lui, condannandolo a morte per il romanzo “I versi satanici”. Quella condanna non è la risposta a un libro, ma un atto politico per colpirne uno e intimidirne milioni. Non è solo una storia lontana. È una chiave per capire cosa succede ovunque quando una voce diventa scomoda.🔗 Leggi su Fanpage.it
