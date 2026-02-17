Sabato alle 15.30, Patrizio Bianchi parlerà delle sfide delle aree interne a Copparo, dove la sua visita si concentra sulla mancanza di servizi e opportunità per gli abitanti. La riunione si svolgerà nella sede della Burdocia, in via Piumana 90, e coinvolgerà residenti, imprenditori e studenti del territorio. Bianchi, ex Rettore di Ferrara e ex Ministro dell’Istruzione, incontrerà la comunità per ascoltare direttamente le esigenze locali.

Si terrà sabato prossimo alle 15.30 presso la Burdocia, in via Piumana, 90, in località Sant’Apollinare a Copparo, l’incontro col professor Patrizio Bianchi ex Rettore dell’Università di Ferrara ed anche ex Ministro della Pubblica Istruzione. Il titolo della conferenza è "Gli abitanti delle aree interne devono rassegnarsi ad un destino di felice estinzione?". Il pomeriggio vedrà altresì la lettura di divertenti testi a tema, scritti da Patrizio Bianchi, il quale non di soli testi dotti "si ciba"; egli infatti si diletta, e con successo, nella produzione di ricordi, memorie e fantasie che spesso sono "il rimbalzo delle memorie di babbi, mamme, di nonne, di zie, tutte gettate nel frullatore del bimbo che vedeva e sentiva attorno a sé le parole e le voci dei grandi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Storia delle aree interne e degli abitanti con Patrizio Bianchi

