Storia delle aree interne e degli abitanti con Patrizio Bianchi
Sabato alle 15.30, Patrizio Bianchi parlerà delle sfide delle aree interne a Copparo, dove la sua visita si concentra sulla mancanza di servizi e opportunità per gli abitanti. La riunione si svolgerà nella sede della Burdocia, in via Piumana 90, e coinvolgerà residenti, imprenditori e studenti del territorio. Bianchi, ex Rettore di Ferrara e ex Ministro dell’Istruzione, incontrerà la comunità per ascoltare direttamente le esigenze locali.
Si terrà sabato prossimo alle 15.30 presso la Burdocia, in via Piumana, 90, in località Sant’Apollinare a Copparo, l’incontro col professor Patrizio Bianchi ex Rettore dell’Università di Ferrara ed anche ex Ministro della Pubblica Istruzione. Il titolo della conferenza è "Gli abitanti delle aree interne devono rassegnarsi ad un destino di felice estinzione?". Il pomeriggio vedrà altresì la lettura di divertenti testi a tema, scritti da Patrizio Bianchi, il quale non di soli testi dotti "si ciba"; egli infatti si diletta, e con successo, nella produzione di ricordi, memorie e fantasie che spesso sono "il rimbalzo delle memorie di babbi, mamme, di nonne, di zie, tutte gettate nel frullatore del bimbo che vedeva e sentiva attorno a sé le parole e le voci dei grandi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Give Back Giovani-Aree Interne: una petizione per il rilancio delle aree interne italiane
L'associazione Give Back Giovani-Aree Interne ha aperto una petizione online per chiedere un intervento concreto sulle zone interne del Paese.
La storia della lotta degli abitanti delle Vele di Scampia: “Così abbiamo costruito il futuro”
La storia delle Vele di Scampia è quella di un territorio segnato da sfide e rinascite.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Istat: musei e chiese delle aree interne gemme del territorioC’è un mondo tutto da scoprire, composto da musei poco noti, chiese inesplorate e piccoli borghi ancora intatti, dove la natura incontra la cultura per un connubio genuino, autentico, sincero. Sarà ... ilmattino.it
Dall’editoria all’acqua, in Calabria aree interne regno di eccellenze«Le prospettive di sviluppo delle aree interne non possono essere solo turistiche. Non si tiene in vita un borgo, un paese, trasformandolo esclusivamente in un’attrazione per vacanzieri, senza ... ilsole24ore.com
